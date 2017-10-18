Людей нагнали, дорогу перекрыли: у резиденции президента Украины усилили охрану  

У частной резиденции президента Петра Порошенко значительно усилили охрану. Об этом заявила депутат ​Верховной рады Виктория Войцицкая. И приложила соответствующие фотографии.

Как уже сообщал «Новый День», утром 17 октября в правительственном квартале украинской столицы начался митинг за ограничение депутатского иммунитета и реформу избирательного законодательства. В связи с этим часть квартала оцепили войска. К вечеру между митингующими и представителями силовых структур начались столкновения. Протестующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского, выломали забор. Кроме того, они захватили часть правительственного квартала, перегородив участок улицы Грушевского от перекрестка с Шелковичной до Мариинского парка металлическими щитами. Между тем, к вечеру правоохранительные органы выставили оцепление у частной резиденции Порошенко, хотя туда участники акции протеста пока не собирались.

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков, я понимаю. И хорошо, что день прошел без эксцессов, – написала Войцицкая на своей странице в Fаcebook. – Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще дорогу перекрыли? Тут кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала. Спросила у ребят, с чем связана такая большая численность силовиков… Ответ был прекрасен: проводятся учения».

«Это вам не кровавый диктатор Янукович. Это демократ Порошенко. Сразу смекнул, что к чему», – комментируют сообщение Войцицкой в соцсетях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.10.17

Михомайдан: в Киеве радикалы захватили часть правительственного квартала, есть пострадавшие . / СМИ: Севастопольский винзавод станет частью крымского бренда. / Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»