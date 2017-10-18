Крым по популярности  догоняет Сочи

Крым по популярности у туристов догоняет Сочи, а заполняемость отелей на полуострове растет быстрее, чем у основного конкурента. По данным международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, занимающейся гостиничным рынком, за январь-август 2017 года этот показатель в Крыму вырос на 4,3%, а в Сочи – 2,3%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты объясняют это действием субсидий на авиаперелеты и снижением цен на жилье в сезон. В Сочи же большинство отелей удерживали цены на прошлогоднем уровне, а некоторые крупные игроки популярной категории «три звезды» даже увеличили стоимость номеров на 20% – 30% относительно прошлого года.

В целом, за 9 месяцев текущего года в Крыму было зафиксировано 4,1 млн постояльцев, а в Сочи – 4,4 млн. Таким образом, отмечают специалисты, туристический поток на полуострове уже практически догнал своего основного конкурента.

«В Сочи лучше развита логистика, набор услуг там значительно больше. Но Крым очень динамично развивается и скоро пройдет этапы своего развития, чтобы догнать соседей, – цитируют «Известия» директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко. – В Сочи едет клиент с большими претензиями, с большей покупательской способностью. А Крым с самого начала строил свою рекламу на том, что там наиболее привлекательные цены».

Напомним, согласно данным Ростуризма, Крым за 9 месяцев посетили 4,5 млн туристов. Средняя загрузка работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений составила 45,4%.

Симферополь, Лиана Макоба

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