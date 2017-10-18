Экс-глава Алушты арестован за махинации с землей и деньгами

Бывший градоначальник Алушты отправлен под домашний арест за злоупотребление должностными полномочиями и халатность, стоившие бюджету 15 миллионов рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, в 2015 году при реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории Республики Крым» экс-глава города выделил подрядчику земельный участок, на который был наложен запрет в связи с судебными спорами и интересами третьих лиц.

Тем не менее, по указанию градоначальника с подрядчиком был заключен договор на приобретение у него в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирном доме, который он построит на выделенной земле. В качестве аванса строительной фирме были перечислены около 15 миллионов рублей.

Из-за действующего судебного запрета на изменение первоначального состояния участка подрядчик свои обязательства не выполнил: многоквартирный жилой дом не построен, квартиры в муниципальную собственность не переданы. При этом деньги из бюджета ушли, а выполнение государственной программы сорвано.

«Кроме того, обвиняемый злоупотребил должностными полномочиями при реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», когда модульный детский сад на 100 мест, построенный тем же недобросовестным подрядчиком, с нарушением строительных норм и условий контракта, до настоящего времени не введен в эксплуатацию», – отмечается в сообщении крымского Следкома.

Ранее по данным делам к уголовной ответственности за мошенничество привлечены представители подрядчика, а за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушта.

Расследование продолжается. Экс-главе Алушты грозит до десяти лет тюремного срока с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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