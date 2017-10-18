Украинский «Абырвалг» застукали на браконьерстве в крымских водах

В Крыму во время патрулирования морского участка пограничники нашли незаконные украинские рыбацкие сети.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сети были найдены в российской части вод залива Сиваш в 150 метрах от линии разграничения двух государств.
На сетях, длина которых составила 100 и 150 метров, обнаружились ярлыки с маркировкой «Держрибагенство» и изображением украинского герба, «которые свидетельствуют о принадлежности сетей к одному из рыбопромысловых предприятий на территории сопредельного государства», – отмечают в ведомстве.
Сети для ловли рыбы были изъяты. По данному факту ведется разбирательство.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 18.10.17
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