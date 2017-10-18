В Ялте появилась новая «река»: ну, и пусть – в тариф заложено

В Ялте разлилась новая «река». Откуда взялась – никто не знает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях жители Ялты жалуются на бездействие коммунальных служб: горожане отмечают, что «река», протекающая по улице Сосновая, а также орошающая переулок Достоевского, размыла дорожное полотно, а с наступлением зимы спуск вообще превратится в бесплатный ледовый каток.

«Сочится вода, предположительно с высоток, уже на протяжении лет двух. Вследствие этого на дороге образовались ямы и ухабы. Скоро будет не пройти, не проехать», – сообщил местный житель в соцсетях. Другие горожане возмущены тем, что представителям администрации нет никакого дела. Коммунальные службы на жалобы не реагируют, устранять прорыв не спешат: «Пусть течет, все потери уже заложены в стоимость воды, как минимум, в двойном размере», – сетуют ялтинцы.

В управлении городского хозяйства Ялты ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что устранением «прорыва» должны заниматься специалисты дорожно-эксплуатационной службы. В свою очередь в ДЭУ пообещали, что на место выедут специалисты, которые обследуют данную территорию. «Надо делать анализы, узнавать, что это за вода. Если питьевая – это не наша задача, если грунтовая, то надо делать ливневый сток», – заключил инженер ДЭО. Почему за два года существования прорыва городские службы так и не нашли ответственных за данную «реку», не сообщили.

Судя по оперативности местных служб, горожанам придется запастись терпением и проявлять сноровку: «А зимой там такой каток…», – предвкушают экстремалы.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.10.17

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