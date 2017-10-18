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Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Сядут вместе:  гражданин Армении пытался «выкупить» свою жену у крымского УФСБ

Сядут вместе:  гражданин Армении пытался «выкупить» свою жену у крымского УФСБ

В Крыму гражданин Армении пытался «откупить» свою жену у сотрудника ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК, у его супруги изъяли партию контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Мужчина предложил сотруднику управления ФСБ по РК 450 тысяч за то, чтобы бутлегершу не привлекали к ответственности, вернули ей весь изъятый товар и «взяли под крышу». 13 октября при передаче взятки заботливого супруга задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Продолжается следствие и в отношении его жены.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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