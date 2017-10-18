Еврокомиссия не зафиксировала нарушений при поставках турбин Siemens в Крым

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини не увидела нарушений в поставках немецких турбин Siemens в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Европарламента Ребекка Хармс (Германия) и Пятрас Аштрявичус (Литва) направили Могерини запрос, в котором пытались выяснить, как турбины Siemens попали в санкционный Крым и как избежать таких инцидентов в дальнейшем.

В своем ответе Могерини не признала поставку турбин Siemens в Крым нарушением существующих санкций. По ее словам, комиссия не занимается расследованием данной ситуации, но при этом поддерживает контакт с национальными компетентными органами, которые должны предоставлять конкретный и задокументированный пример возможных нарушений ограничительных мер. Политик отметила, что в таких случаях страны ЕС обязаны самостоятельно применять национальное законодательство для обеспечения эффективного наказания.

Ранее ряд политических деятелей прогнозировали, что для Siemens скандал с крымскими турбинами обернется жесткими санкциями со стороны Еврокомиссии.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июля Siemens подал в суд на «Технопромэкспорт» и «Сименс технологии газовых турбин», потребовав возвращения турбин из Крыма.

Немецкий концерн подозревает, что в Крым было перенаправлено оборудование, сделанное по немецкой технологии. Siemens поддерживает антироссийские санкции и «переживает» за свою репутацию в связи с «крымской» историей.

Еще в июле 2015 года компания выпустила официальное заявление, в котором опровергла распространяемые СМИ обвинения в том, что она якобы заключила контракт с российским «Технопромэкспортом» на поставку оборудования для электростанций в Крыму, указав, что упоминавшиеся прессой турбины, по ее сведениям, не предназначены для установки на полуострове.

В Госкорпорации «Ростех», в которую входит «Технопромэкспорт», настаивают, что для крымских электростанций компания приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке и провела их модернизацию, необходимую для соответствия требованиям проекта.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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