Карьера опытного тяжелоатлета: в парламенте Крыма снова три вице-спикера

В парламенте Крыма снова три вице-спикера: в президиум сел Ефим Фикс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Ефим Фикс избран заместителем председателя Госсовета Крыма. До сегодняшнего дня у спикера парламента Владимира Константинова был один первый заместитель (Наталья Маленко) и один просто заместитель – Ремзи Ильясов.

Число заместителей было сокращено после избрания Андрея Козенко депутатом Госдумы. Теперь в Госсовете вернулись к прежнему штатному расписанию – один первый зам и два заместителя спикера.

Фикс – один из старейших депутатов крымского парламента, через месяц ему исполнится 71 год. На политической арене Крыма он присутствует давно: с 1998 года по 2010 год – секретарь Крымского рескома социал-демократической партии Украины – СДПУ(о), которую возглавляли Леонид Кравчук и Виктор Медведчук, член политбюро партии.

В 2004 года Фикс даже был депутатом Верховной рады Украины от СДПУ (о). В 2006 году партия (в составе блока «Не так») не смогла пройти в парламент и фактически перестала существовать, а Ефим Фикс влился в ряды крымской организации Партии регионов. В Верховном совете Крыма он последовательно возглавлял несколько комиссий. В 2014 году вместе с большинством коллег депутатов-«регионалов» Фикс вступил в «Единую Россию».

Глава парламента Владимир Константинов при каждом удобном случае хвалит Фикса за хорошую физическую форму: тот является непременным участником соревнований, в которых участвуют депутаты, дней здоровья, проводимых Госсоветом. Особо отмечаются его успехи в поднятии тяжестей: в старшей возрастной категории он опережает даже бывшего профессионального тяжелоатлета депутата Евгения Михайлова.

На сессии Госсовета, после единодушного голосования за назначение Фикса вице-спикером, Константинов не удержался от восхищенной реплики: «Головокружительная карьера!»

Отметим, что на заседании Госсовета РК был замечен и бывший генеральный директор «Крымэнерго» Виктор Плакида, уволенный в начале октября. Как оказалось, он стал советником Константинова.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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