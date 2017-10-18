Управляющие компании в Крыму становятся «неуправляемыми»

Ряд управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома в Крыму, имеют многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госсовете опасаются, что подобная ситуация может привести к срыву отопительного сезона.

В парламенте утверждают, что в основном эта проблема касается так называемых материковых фирм. Тем не менее, в списке компаний-должников оказались и крымские организации. Среди них – МУП «ЖЭК» с долгом в 5 миллионов рублей, а также СК «Комфорт», имеющая только по теплоснабжению задолженность более 1 миллиона.

«С выездом судебных приставов на место по факту оказалось, что движение наличных средств по расчетному счету не происходит. Наличные принимаются по левому кассовому аппарату и растворяются у руководителей управляющей компании», – привели в пример на сессии Госсовета Крыма ситуацию в одной из управляющих компаний, добавив, что деньги «востребовать через суды методом ареста счета невозможно». И подобное происходит не в одной фирме.

Министра ЖКХ Марину Горбатюк призвали навести порядок в данной сфере и урегулировать юридические взаимоотношения между организациями до начала отопительного сезона. Министр подтвердила наличие подобных проблем, признав, что среди управляющих компаний в Крыму есть «неуправляемые». По ее данным на сегодняшний момент для работы на полуострове получили лицензии 214 компаний, но фактически осуществляют деятельность всего 100.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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