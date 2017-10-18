Пенсионерам Крыма предложат прожиточный минимум в размере 8,5 тысяч рублей

В Крыму определились с величиной прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что в следующем году он составит 8 тысяч 530 рублей.

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госсовета. Проект документа на рассмотрение парламента внес глава Крыма Сергей Аксёнов.

По данным официального сайта министерства труда и социальной защиты республики, в первом квартале 2017 года прожиточный минимум для пенсионеров составлял 7 тысяч 818 рублей, во втором – 8 тысяч 170 рублей. В среднем по России прожиточный минимум для этой категории населения во втором квартале установлен в размере 8 тысяч 506 рублей.

Как отмечается в проекте закона, величина минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Крымстата и рассчитывается по оценкам величины прожиточного минимума за 2017 год и индекса потребительских цен в Крыму на 2018 год.

Считается, что прожиточный минимум представляет стоимостную оценку минимального набора услуг и товаров, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности человека, а также различных сборов и платежей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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