В Коктебеле под колеса пьяного крымчанина угодила «скорая помощь»

Под Коктебелем произошла авария с участием «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в машину медиков врезался пьяный лихач.

«Нетрезвый феодосиец взял автомобиль ВАЗ-21115 у товарища и вместе с ним решил прокатиться из Коктебеля в Феодосию. Миновав декоративную арку «Коктебель», на правом повороте водитель не смог контролировать движение транспортного средства, автомобиль оказался на «встречке», по которой двигалась карета «скорой помощи», ехавшая на вызов. Произошло столкновение, в результате которого «скорая» перевернулась набок, а легковой автомобиль оказался на обочине», – говорится в сообщении пресс-службы крымской автоинспекции.

Фельдшер и водитель «скорой» получили ушибы и ссадины.

Виновник ДТП и его пассажир пытались скрыться, однако были задержаны до приезда сотрудников ГИБДД свидетелями происшествия.

Отметим, что еще одно ДТП, произошедшее 17 октября, закончилось трагически. В Евпатории под колесами автобуса «Богдан» оказался 70-летний велосипедист. Пенсионер, ехавший впереди автобуса, резко изменил направление движения. Водитель «Богдана» не успел затормозить. В результате пожилой крымчанин от полученных травм скончался в реанимации.

Коктебель, Оксана Мурзина

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