Непотопляемые: в Севастополе возле школы организовали торговлю алкоголем

Администрация севастопольской школы №58 по улице Астана Кесаева и родители учеников безуспешно воют с продавцами пива, продающими пенный напиток в десяти метрах от общеобразовательного учреждения.

«Ещё при Украине мы обращались в районную администрацию, в отдел образования. Они приезжали, разбирались, пытались закрыть магазин. Но никто ничего не закрыл. Хотя, кто-то же даёт разрешение на открытие этих магазинов? Не могут же просто так открыть, кто-то же давал разрешительные документы – вот он, наверное, и готов ответить», – цитирует ForPost секретаря школы Ларису Кальченко.

По ее словам, когда пивной магазин только открылся, родители учеников были очень возмущены, но хозяева торговой точки «у школы не спрашивают, можно или нельзя».

Отметим, что по закону запрещено продавать алкоголь ближе 50 метров от территории детских, образовательных, медицинских учреждений.

Севастопольцы отмечают, что подобная картина в городе не редкость. «Тоже самое у школы №29, на Лизы Чайкиной! До входа на территорию менее 20 метров», – пишут горожане.

«А возле 24-й школы прямо на краю школьного стадиона!!! Чем думали власти, давая разрешение на продажу пива на разлив?» – интересуются пользователи Интернета.

Многие жители Севастополя уверены, что «только письмо Путину может решить эту проблему. На них наши «слуги» реагируют немедленно. Они же должны отчитаться наверх. Иначе могут кормушки лишиться».

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 18.10.17

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