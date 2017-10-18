Крымчане ютятся в аварийных домах – для новостроек не находится земли

Темпы строительства жилья в Крыму остаются на низком уровне. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

если Швеции на каждого гражданина проходится 42 квадратных метрах жилья, в Германии -40, то в России – только 24,4. А в Крыму и вовсе не более 19.

На сегодняшний день 45% жилого фонда в РК старше 50 лет. А дома, построенные после 2000 года, составляют всего 5%. Константинов подчеркнул, что в Крыму показатели аварийного и ветхого жилья – самые большие в России.

«Чтобы приблизить Крым к общероссийским показателям необходимо строить не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год в течение 15 лет, с учетом нормативного выпадения аварийного и ветхого жилья», – сказал спикер, уточнив, что подобные темпы были зафиксированы в Крыму только в 1986- 87 годах. Рекорд времен Украины – 504 тысячи «квадратов» был зафиксирован в 2011 году.

Министр строительства и архитектуры Сергей Кононов отметил, что за 9 месяцев текущего года уже введено в эксплуатацию 302 тысячи квадратных метров жилья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился на 75%. Таким образом, плановый показатель объема ввода жилья на 2017 год в настоящее время выполнен на 99%», – заявил министр.

В то же время, Константинов сообщил, что в строительной сфере существует множество проблем, которые в Крыму не следует замалчивать. Среди них – отказ российских банков работать на полуострове, отсутствие на недвижимость документов, оформленных по российскому законодательству, а также сбои с поставками стройматериалов.

Еще одна проблема – позиция муниципалитетов. Во многих городах власти совсем не занимаются строительством доступного жилья. Например, в Ялте, отметил спикер Госсовета, не находится земли для домов эконом-класса, при этом город наводнен коммерческими стройками.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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