Крым входит в число российских лидеров по производству подов, ягод и винограда

Крым входит в тройку российских лидеров по производству подов, ягод и винограда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство сельского хозяйства Крыма подвело промежуточные итоги 2017 года. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по результатам года прогнозируются положительные показатели развития отрасли. Так, объемы производства сельхозпродукции ожидаются в сумме 67,8 миллиардов рублей, что на 1,1% выше уровня 2016 года в сопоставимых ценах.

Посевная площадь увеличилась на 1% – до 782,3 тысячи гектаров. Собран рекордный за последние годы урожай зерновых и зернобобовых культур – более 1,7 миллиона тонн. Продолжается сбор плодов и ягод – валовый объем уже составляет 143,9 тысяч тонн (это 4,3% от всей собранной в России плодово-ягодной продукции). По данному показателю Крым занимает 3 место в РФ.

А по производству винограда Крым уступает только Краснодарскому краю и Дагестану: на долю РК приходится более 10% общероссийского сбора.

В текущем году планируется разбить 510 гектаров садов и 674 гектара виноградников, что на 20,6%, чем в 2016 году. Также будет проведена раскорчевка непродуктивных насаждений 900 гектаров садов (в раза больше, чем в прошлом году) и 293 гектара виноградников.

По состоянию на 1 сентября текущего года поголовье сельскохозяйственных животных в Крыму – это 111,5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 58,1 тысяч голов коров, 128 тысяч голов свиней, 202,3 тысячи овец и коз, а также около 9 миллионов 252 тысяч голов птицы всех видов.

В Минсельхозе акцентируют: снижение показателей отрасли животноводства, главным образом, связано с сокращением поголовья и снижением объемов производства в личных хозяйствах населения.

В текущем году государственная поддержка сельского хозяйства в Крыму составит 2,1 млрд рублей, 83% этих денег поступят из федерального бюджета.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства РК в январе – июле 2017 года составила 17 тысяч 959 рублей или 103,5 % к соответствующему уровню 2016 года.

В целом, в первом полугодии текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации по виду деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство» из Крыма поступило платежей на общую сумму 499,4 млн. рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2016 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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