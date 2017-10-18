Роуминг в Крыму обещают отменить до конца года

В федеральной антимонопольной службе России заявили, что роуминг в Крыму может быть отменен до конца текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мобильные операторы уже получили соответствующие уведомления от службы.

При этом в ФАС говорят об отмене роуминга не только в Крыму, но и по всей России.

«Это проблема Российской Федерации в целом. По нашему мнению она должна быть решена до конца года. Сейчас соответствующие запросы участники рынка получили, и в рамках исполнения предупреждений федеральной антимонопольной службы, мы ожидаем соответствующего решения по всей территории Российской Федерации, включая республику Крым», – сообщил сегодня в Симферополе заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

При этом замглавы ФАС подчеркнул, что для отказа выполнить требования службы у мобильных операторов должны найтись серьезные аргументы.

Напомним, ранее в ФАС уже анонсировали отмену роуминга, но проблема так и не была решена в озвученные сроки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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