Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 19:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Украина стягивает к Донецку танки и артиллерию

Украина стягивает к Донецку танки и артиллерию

В ДНР заявили о переброске украинских силовиков и тяжелой техники к линии соприкосновения.

Как передает корреспондент РИА , по данным разведки Донецкой народной Республики, силовики стягивают технику к линии соприкосновения по направлению Светлодарск – Дебальцево.

В частности, в окрестностях населенных пунктов Мироновский и Семигорье замечены танки и самоходные гаубицы, в район села Кодема переброшены системы залпового огня «Град». Кроме того, к городу Курахово, подконтрольному Киеву, военные перебросили танки, «Гвоздики» и «Акации», сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 18.10.17

Роуминг в Крыму обещают отменить до конца года  . / Крым входит в число российских лидеров по производству плодов, ягод и винограда   . / Крымчане ютятся в аварийных домах – для новостроек не находится земли.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму культивируют монополии

Siemens заподозрили в подрыве российского суверенитета

В Крыму нашли  мост XVIII века

Роуминг в Крыму обещают отменить до конца года  

Крым входит в число российских лидеров по производству плодов, ягод и винограда   

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости