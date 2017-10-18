Украина стягивает к Донецку танки и артиллерию

В ДНР заявили о переброске украинских силовиков и тяжелой техники к линии соприкосновения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным разведки Донецкой народной Республики, силовики стягивают технику к линии соприкосновения по направлению Светлодарск – Дебальцево.

В частности, в окрестностях населенных пунктов Мироновский и Семигорье замечены танки и самоходные гаубицы, в район села Кодема переброшены системы залпового огня «Град». Кроме того, к городу Курахово, подконтрольному Киеву, военные перебросили танки, «Гвоздики» и «Акации», сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 18.10.17

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