«Ты не поверишь…» В Симферополе нашли виновного в образовании пробок

Администрация Симферополя обвинила ГУП РК «Вода Крыма» в провоцировании пробок в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник департамента административно-технического контроля администрации крымской столицы Юрий Бравников отметил, что на сегодняшний день на предприятие составлено более 115 протоколов из-за несвоевременного завершения земельных работ, что существенно затрудняет движение транспорта.

«Из всех сетевиков хочется отметить плохую работу ГУП РК «Вода Крыма». Порядка 130 разрытий на сегодня не заасфальтировано, не благоустроено. И это только по асфальту», – отметил он.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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