Суровая логистика: в центре Симферополя водителей развернут на 180 градусов

Для разгрузки Симферополя от пробок власти намерены изменить схему движения в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о парковке на площади Спортивной около стадиона Локомотив. «Сейчас туда въезд организован исключительно с проспекта Кирова, – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова. – Единственный вариант, который мы нашли и сейчас в порядке эксперимента запустим – въезд на парковку будет со стороны улицы Пушкина с левым поворотом на улицу Козлова и со стороны улицы Севастопольской с правым поворотом на улицу Субхи. С кольца площади Амет-Хана Султана въезда не будет, только выезд».

Это сообщение несколько озадачило автомобилистов: повернуть с улицы Пушкина на улицу Козлова, двигаясь к стадиону, сегодня невозможно – это Т-образный перекресток. Нельзя совершить подобный маневр и при движении в обратном направлении, так как по улице Козлова можно двигаться только к улице Пушкина, а не наоборот. Аналогичная ситуация и с перекрестком Севастопольской – Субхи. Повернуть здесь направо на Субхи (улица с односторонним движением) можно, только отдаляясь от парковки, а не подъезжая к ней.

Но оказалось, что чиновница не ошиблась. В пресс-службе ГИБДД по РК РИА «Новый День» рассказали, что на улицах Субхи и Козлова будет изменено направление движения. Так, на улицу Субхи в районе парковки можно будет заехать только с улицы Севастопольской, а на улицу Козлова – с улицы Пушкина.

«Парковщики не успевают пропускать автомобилистов, и на кольце площади Амет-Хана Султана создается пробка. Чтобы ее разгрузить, мы меняем направление движения: будут заезды на парковку с улиц Субхи и Пушкина, а выезд – на площадь Амет-Хана Султана», – рассказали в ведомстве.

На улицах Гоголя и Самокиша, а также улицы Ленина в районе Екатерининского сада будет запрещена остановка с обеих сторон. «Исключение на Ленина составят выходные дни, когда можно будет парковать транспорт со стороны сквера», – рассказала Лавринова.

Начальник управления транспорта отметила, что в долгосрочной перспективе рассматривается вопрос об организации в городе двухуровневых парковок.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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