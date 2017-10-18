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Среда, 18 октября 2017, 22:27 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Министерства РК предложили  выселить из центра Симферополя

Министерства РК предложили  выселить из центра Симферополя

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов предложил перенести все министерства из центра Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в крымской столице живет почти 350 тысяч человек. Но к 2030 году, по словам Аксенова, население Симферополя вырастет до 1 миллиона человек. И центр города, считает депутат, необходимо будет освободить от чиновников для удобства простых людей.

«Моя голубая мечта – это убрать из центра города наши министерства и ведомства, создать для них новый район. У нас осталось 12 лет, сейчас надо думать об этом», – отметил Аксенов.

Симферополь, Мария Моссур

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