Министерства РК предложили  выселить из центра Симферополя

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов предложил перенести все министерства из центра Симферополя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в крымской столице живет почти 350 тысяч человек. Но к 2030 году, по словам Аксенова, население Симферополя вырастет до 1 миллиона человек. И центр города, считает депутат, необходимо будет освободить от чиновников для удобства простых людей.
«Моя голубая мечта – это убрать из центра города наши министерства и ведомства, создать для них новый район. У нас осталось 12 лет, сейчас надо думать об этом», – отметил Аксенов.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 18.10.17
Суровая логистика: в центре Симферополя водителей развернут на 180 градусов. / «Ты не поверишь…» В Симферополе нашли виновного в образовании пробок. / В Крыму культивируют монополии. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»