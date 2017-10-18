Министерства РК предложили  выселить из центра Симферополя

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов предложил перенести все министерства из центра Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в крымской столице живет почти 350 тысяч человек. Но к 2030 году, по словам Аксенова, население Симферополя вырастет до 1 миллиона человек. И центр города, считает депутат, необходимо будет освободить от чиновников для удобства простых людей.

«Моя голубая мечта – это убрать из центра города наши министерства и ведомства, создать для них новый район. У нас осталось 12 лет, сейчас надо думать об этом», – отметил Аксенов.

Симферополь, Мария Моссур

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