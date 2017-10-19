Даже не думай: Киев предостерегли от попыток использовать бучу у Верховной рады для наступления в Донбассе

В Киеве продолжается противостояние между правительством Порошенко и сторонниками Саакшвили.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября в правительственном квартале украинской столицы начался митинг за ограничение депутатского иммунитета и реформу избирательного законодательства. В акции протеста принял участие экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который потребовал, чтобы Порошенко ушел в отставку.

Вечером возникла потасовка между участниками акции и представителями силовых структур: протестующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского, выломали забор. Между тем, другие митингующие захватили часть правительственного квартала: участок улицы Грушевского от перекрестка с Шелковичной до Мариинского парка они перегородили металлическими щитами.

18 октября акция протеста продолжилась. Во второй половине дня митингующие начали разбирать брусчатку. Вечером спецназ попытался штурмовать палаточный городок, разбитый у Верховной рады. Оппозиционеры забросали их камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Пострадали несколько человек, около десятка митингующих задержаны.

Начальник главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что у нацгавардии украли 80 щитов, и силовики просто хотели их вернуть. Но митингующие отдавать щиты отказались – это и стало причиной столкновений.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с организаторами митинга, так как среди них были депутаты, помогавшие Саакашвили перейти польско-украинскую границу.

В Министерстве иностранных дел России считают, что происходящее в Киеве – это реакция украинского общества на бездействие власти: «Эти события свидетельствуют о накопившейся в украинском обществе усталости от нереализованности многочисленных обещаний властей преодолеть тяжелый социально-экономический кризис, справиться с коррупцией, качественно улучшить жизнь населения страны. Вновь, как почти четыре года назад, на площадях украинской столицы звучат призывы к отставке президента. Невольно возникает ощущение дежавю, – заявляют в МИД. – Рассчитываем, что киевское руководство не будет пытаться использовать нынешнюю политическую турбулентность для очередной эскалации ситуации на Донбассе. Это имело бы самые серьезные последствия для внутриукраинского урегулирования».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.10.17

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