В правительстве Крыма возмутились недоступностью чиновников на местах   

Доступность органов власти для крымчан – главная проблема, которую необходимо решать. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены крымского правительства провели личные приемы граждан в Джанкойском районе. «Проблемы на местах схожие, если не сказать типовые: доступность медицинского обслуживания, конфликты с местными МУПами, транспортная сфера и сфера ЖКХ, – сообщил Сергей Аксенов по итогам визита. – Один из наиболее задаваемых гражданами вопросов касается взносов за капитальный ремонт. Об этой ситуации известно всем, она не понятна жителям, непрозрачна и, на мой взгляд, несправедлива. С вице-премьером Владимиром Серовым обсудили возможные пути решения данной проблемы. Так как это вопрос, касающийся федерального законодательства, будем работать над внесением предложений. Считаю, что проблема серьезная и ее игнорирование лишь усугубит ситуацию».

Глава Крыма подчеркнул: большое количество претензий и вопросов можно было бы решить, проводя разъяснительную работу. «По сути, на данном этапе доступность граждан к представителям органов власти – главная проблема, которую можно и нужно решать. Доходит до того, что некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей», – возмутился Аксенов.

По итогам визита, в числе прочего, дано поручение приняты меры в отношении директора местной управляющей компании в сфере ЖКХ, чья компетенция никак не соотносится с занимаемой им должностью.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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