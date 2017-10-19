Темно и ничего не работает: осенний Крым теряет популярность

Крым занял шестое место в рейтинге самых интересных и востребованных туристических направлений по России в ноябре. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Далее следуют Сочи и Кавказские Минеральные воды. И только потом Крым.

«В ноябре погода в регионе достаточно комфортная осенняя с редкими дождями и плюсовой температурой. Это позволяет совершать долгие прогулки и любоваться живописной природой Крыма, отмечает «Вестник АТОР», составивший рейтинг. – Для любителей поплавать вдоль всего побережья Крыма есть широкий выбор отелей с крытыми бассейнами и SPA. И еще – Крым в ноябре – это возможность пожить в отелях, летний ценник которых слишком высок».

Туристам, выбравшим Крым в ноябре, предлагается осматривать богатое историческое наследие полуострова, либо поправлять здоровье в санаториях.

Стоимость ноябрьских туров (на 2 человека на 7 ночей без перелета и питания) стартует от 10,5 тысяч рублей. Это почти в 2 раза дороже, чем у главного конкурента – Сочи, куда аналогичный тур можно приобрести за 5 тысяч рублей.

Решившим отдохнуть в Крыму в ноябре нужно учитывать особенности инфраструктуры в условиях завершившего сезона: темнеет рано, а большинство парков не освещены, многие кафе, особенно в курортных поселках, закрыты, музеи перешли на зимний режим работы и закрываются гораздо раньше, чем в сезон. Для комфортного отдыха бывалые туристы советуют выбирать большие города – например, Ялту или Севастополь. Популярные летом курортные поселки и небольшие города поздней осенью подходят для тех, кто желает отдохнуть от человеческого общения: там и в начале октября было уже малолюдно.

Симферополь, Лиана Макоба

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