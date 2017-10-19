В Крым возвращается «бабье лето»

В Крым возвращается теплая погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ближайшие несколько дней порадуют жителей республики прогретым воздухом и отсутствием дождей.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 21 октября в Симферополе днем будет до 23 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Скорость ветра достигнет отметки 12 метров в секунду. В ночное время в столице Крыма температура воздуха будет держаться на уровне 8-10 градусов тепла.

В Севастополе чуть прохладнее – дневные температуры до +20 градусов. Хорошая погода также установится и на Южном берегу Крыма: днем до 21 градуса тепла, ночью – от 12 до 14. И в Севастополе, и на ЮБК обойдется без осадков.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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