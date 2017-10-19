Капризы погоды тормозят работу аэропорта Симферополя

Туман вмешался в работу аэропорта «Симферополь».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе воздушной гавани крымской столицы, в данный момент задерживается вылет 6 рейсов, столько же самолетов не прилетели вовремя. Аэропорт пока работает по фактической погоде.

«Сейчас погода начала улучшаться. Небо проясняется. Мы уже начали принимать самолеты. В течение ближайших часов перейдем на штатный режим работы», – сообщил пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев.

Он отметил, что накануне утром сложилась похожая ситуация, но она была кратковременной. Из-за плохой видимости были задержаны два рейса: один вылет, один прилет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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