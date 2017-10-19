В Севастополе поймали голого извращенца: гнался за девочкой

В Севастополе поймали извращенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане сообщили о задержании педофила, преследовавшего ребенка. Инцидент произошел накануне в районе улицы Горпищенко.

«Извращенец шёл от остановки на Горпищенко за девочкой, она успела забежать в подъезд, он зашёл позже в подъезд, разделся и стал ломиться во все квартиры. Был очень агрессивен и делал то, что делают извращенцы», – сообщили севастопольцы. Жильцы дома вызвали полицию, которая задержала голого буяна.

В Следственном комитете Севастополя РИА «Новый День» ситуацию не прокомментировали. В МВД задержание подтвердили, но сдержано: «Жильцы дома сообщили о том, что в подъезд зашёл обнажённый мужчина, сотрудники полиции выехали на место, мужчину задержали. По данному факту проводится проверка», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД.

Тем временем, в соцсети севастопольцы выяснили: задержанный – местный житель. И не единственный, кто развлекается подобным образом. По данным горожан, накануне его еще одного любителя оголяться заметили на улице Колобова: «Сегодня такой же псих на Колобова 5/1 тоже самое вытворял! Был голый, в квартиры щемился и орал! Полиция быстро сработала. Это эпидемия или обострение осеннее?»

Однако о задержании второго извращенца в МВД сказать ничего не смогли: «Пока есть информация только по Горпищенко».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 19.10.17

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