Под Севастополем автобус с пассажирами врезался в дорожный отбойник

На автодороге между мысом Сарыч и бухтой Ласпи под Севастополем у водителя рейсового автобуса во время движения случился сердечный приступ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель высадил пассажиров на остановке и начал движение, внезапно ему стало плохо, и он не справился с управлением. Автобус выехал на полосу встречного движения и врезался в бордюр.

«В результате ДТП пострадал водитель рейсового автобуса и один пассажир. У пассажира легкие телесные повреждения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Севастополю.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Севастополь, Мария Моссур

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