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Четверг, 19 октября 2017, 11:48 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Севастополе иномарка вылетела на остановку, есть пострадавшие

В Севастополе иномарка вылетела на остановку, есть пострадавшие

В Севастополе уснувший за рулем автомобилист врезался в остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА , в результате наезда пострадали два человека – мужчина и женщина.

По информации МВД, водитель сам признался прибывшим на место происшествия правоохранителям, что уснул за рулем.

«34-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по улице Героев Севастополя. В районе остановки «Малахов Курган» не справился с управлением, произвел наезд на остановку. Проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили корреспонденту РИА в пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю.

По данным полиции, пешеходы остались живы, их доставили в больницу. Степень тяжести травм пострадавших в пресс-службе МВД уточнить не смогли.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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