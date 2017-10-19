Из Севастополя  сбежал матрос-контрактник

Из воинской части в Севастополе сбежал матрос-контрактник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек покинул расположение части 14 октября, сегодня его задержали сотрудники комендатуры в Уфе. Почему именно сбежал матрос, проходящий воинскую службу по контракту на ракетном катере, пока неизвестно. Причину будут выяснять после того как беглеца доставят в воинскую часть.

«Ничего страшного он не сделал, жив, здоров. Его нашли в Уфе, а так как неявка до 10 суток является грубым дисциплинарным нарушением, то его ждет или выговор, или, может, арест на 10 суток, – сообщил РИА «Новый День» заместитель начальника штаба войсковой части 72165 Виктор Григорьев. – Ему повезло: преступление начинается после 10 дней, а у него только пять дней. Будем с ним общаться, выяснять причину, которая подтолкнула его на этот шаг».

Севастополь, Анастасия Зук

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