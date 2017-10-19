«Гуд бай, Австралия, ооо…» Страна кенгуру ввела санкции против крымчан

Австралия ввела финансовые и визовые ограничения в отношении крымских чиновников и депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под санкции попали депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко, прокурор Крыма Олег Камшилов, виц-премьер республики Георгий Мурадов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Кроме крымчан в санкционном списке представители Донецкой и Луганской республик: генпрокурор ЛНР Заур Измайлов, министр обороны ДНР Владимир Кононов, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и другие.

«Понятно, что горечь от утраченной перспективы познакомиться с кенгуру «фигуранты» очередного санкционного списка вряд ли испытывают, – прокомментировал ситуацию Андрей Козенко. – Интересно, как украинские эмиссары, которые привезли в Австралию список, обосновывали этот откровенно бессмысленный для австралийцев шаг. Мол, мы, не хуже ваших кенгуру скакать умеем?».

Напомним, вводить санкции против Крыма и местных чиновников западные страны стали после воссоединения полуострова с Россией. Так, европейским компаниям запрещено инвестирование в экономику полуострова, покупку недвижимости и предприятий.

Всем суднам под европейским флагом запрещены заходы в крымские порты.

Тем не менее с каждым годом в Крым приезжают все больше и больше иностранных делегаций.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 19.10.17

На Украине собираются взыскать с «Газпрома» 6,7 млрд долларов. / Из Севастополя сбежал матрос-контрактник. / В Севастополе иномарка вылетела на остановку, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»