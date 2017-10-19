Доигрался: Службу автомобильных дорог Крыма возглавил рок-н-рольщик

Известие о назначении нового главы Службы автомобильных дорог Крыма вызвало оживление в рядах музыкантов не только полуострова, но всей России.

Напомним, руководителем ведомства стал бывший заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Никита Гаранин. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

В новом главном дорожнике Крыма музыканты узнали гитариста одной известной симферопольской рок-группы.

«Оу-ееее! Начальник Службы автодорог Крыма теперь – Никита Гаранин, гитарист из Rocking Ham. И это не шутка…это Крым, детки! От это рок-н-рольная карьера, от это даааа! Не знаю, какой он в дорогах и вообще специалист, а вот на гитаре он здоровски играет», – написал крымский блогер Александр Кирьяков.

Отметим, что упомянутая рок-команда довольно известна и популярна не только на полуострове: в украинское время группа гастролировала в Киеве, а в текущем году выступала на джаз-фестивале «Live in Blue Bay 2017» в Коктебеле.

Однако в официальной биографии нового руководителя Службы автомобильных дорог Крыма о музыке нет ни слова: он приехал в Крым из Москвы, где с 2006 по 2007 годы работал ведущим специалистом отдела строительства и реконструкции управы Хамовники, а с 2007 по 2011 годы был главным специалистом отдела технического надзора департамента капремонта жилищного фонда ЦАО Москвы. В 2015 году возглавил управление региональной политики в области развития автомобильных дорог Министерства транспорта Крыма. А с 2016 по октябрь 2017 год занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений РК.

В свою очередь, крымские любители рок-н-ролла утверждают, что общались с Никитой Гараниным из Rocking Ham в соцсетях, но сейчас не могут даже найти его аккаунт, как и фотографии с концертов, которые музыкант в свое время активно публиковал.

Впрочем, Интернет тем и хорош, что пропасть в нем бесследно невозможно: фотографии музыканта в сети все же остались.

Судак, апрель 2017 (Фото Александра Кирьякова)

Обсуждая ситуацию, пользователи соцсетей отмечают: «Первый случай в истории, когда басист нашел нормальную работу...», вспоминают, что до Гаранина за дороги отвечал танцор, и выдвигают предложения: «Трасса Таврида переименовывается в The Route 66».

Некоторые отмечают, что упомянутый музыкант в упомянутой группе давно не играет.

«Зато как играл!», – отвечают другие

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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