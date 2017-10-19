Правительство Севастополя готово начать снос жилых домов

Правительство Севастополя намерено приступить к сносу 50 объектов капитального строительства, признанных судом самостроями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке зданий под демонтаж оказались не только торговые павильоны, учреждения общепита и пристройки к ним, но и жилые дома.

Так, в утвержденном перечне под снос оказался пятиэтажный дом по улице Артдивизионовская, ответчиком по которому выступал застройщик ЖСК «Корабел». Квартиры в этом здании люди начали приобретать еще несколько лет назад. Однако дом не был введен в эксплуатацию, поэтому у жильцов возникали проблемы с регистрацией, а также подключением коммуникаций.

«Что касается жильцов незаконно построенного дома по улице Артдивизионовская, то мы будем исходить из решения суда. Ни один человек, который там живет, не окажется на улице. С каждым обманутым дольщиком индивидуально будем работать, и искать пути решения проблемы», – заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, подписавший приказ об утверждении перечня зданий, подлежащих демонтажу.

Ранее в правительстве Севастополя решили пойти навстречу застройщику и жильцам, и заключить мировое соглашение по домам ЖСК «Корабел» на улице Артдивизионская. При этом застройщик должен был передать городу 7 однокомнатных квартир в обмен на отказ от претензий правительства. Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко тогда заявил, что «принять решение о сносе таких зданий – не совсем правомерно с точки зрения граждан». Для узаконивая самостроя провели публичные слушания по вопросу возможности изменения целевого назначения земли под домом на улице Артдивизионская. Несмотря на озвученные намерения, самострой все равно в итоге оказался в «черном списке» правительства. Является ли его наличие в перечне формальностью или же чиновники так и не смогли договориться с застройщиком, в пресс-службе правительства Севастополя корреспонденту РИА «Новый День» оперативно пояснить не смогли.

Самовольные постройки планируют снести на протяжении 2017 и 2018 годов, из бюджета на эти цели направят 9 миллионов рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.10.17

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