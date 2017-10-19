На Украине готовятся к массовым захоронениям бойцов АТО (ФОТО)

На украинских кладбищах заранее вырыты сотни могил. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Запорожской области по приказу «сверху» вырыто большое количество могил для участников так называемой антитеррористической операции. По словам Журавко, к массовым захоронениям готовятся не только Запорожье, но и в Херсонской области. Экс-депутат отмечает, что могилы выкапывают заранее, разбивая целые аллеи вдали от основных территорий погостов.

При этом администраторы «могильников» не распространяются на тему: кто дал им команду хоронить «героев» АТО в одну линию и почему так много вырытых ям.

«Администратор сказал, что деньги все уплачены, и мы готовы встречать покойных. Мало того, бюджет платит даже за мемориальные доски, пока просрочек не было», – цитирует Журавко руководителя одного из кладбищ и добавляет: «Такое ощущение, будто готовятся встречать большое количество трупов из зоны боевых действий». Он отметил: массовая подготовка оплаченных авансом могил говорит о том, что киевский режим не собирается мирно урегулировать ситуацию на юго-востоке страны.

«Война будет продолжена, как-бы не поменялась ситуация с майданом. Петя (президент Порошенко – прим. НД) будет продолжать кровь лить, делать из украинцев пушечное мясо и предоставлять им бесплатные гробы. Либо же Саакашвили придет, и война будет продолжена украинскими одурманенными людьми. Вспомните, когда он был президентом Грузии – это Осетия», – заключил Журавко.

Комментируя это сообщение, пользователи соцсетей призывают участников АТО задуматься: «За кого помирать идёте?» «Образумьтесь люди! Матери, научитесь любить своих сыновей больше, чем ненавидеть Россию».

Напомним, вчера в ДНР заявили о переброске украинских силовиков и тяжелой техники к линии соприкосновения.

Запорожье, Анастасия Зук

Запорожье. Другие новости 19.10.17

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