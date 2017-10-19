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Четверг, 19 октября 2017, 16:54 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму накрыли нарколабораторию по производству «клубных» психостимуляторов

В Крыму накрыли нарколабораторию по производству «клубных» психостимуляторов

В одном из сел Сакского района в частном доме работала нарколаборатория.

Как передает корреспондент РИА , 31-летний местный житель изготавливал высококонцентрированный амфетамин, который относится к так называемым «клубным» психостимуляторам.

Мужчина имел отлаженный канал поставок компонентов для производства амфетамина через Интернет. При обыске полицейские изъяли химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Также в помещении наркоцеха был обнаружен готовый амфетамин.

Задержанный подозревается также и в дальнейшем сбыте наркотиков. При этом оперативники не исключают, что «химик» работал не один.

Кроме того, в жилище наркодельца были обнаружены три травматических пистолета, которые были изменены для стрельбы боевыми патронами.

В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, касающихся незаконного оборота оружия, изготовления и хранения наркотиков в крупном размере, а также незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Саки, Анастасия Зук

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