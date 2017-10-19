Едут и едут: Украина пожаловалась ЕС на европейцев, посещающих Крым

Заместитель прокурора так называемой Автономной Республики Крым (Киев) Александр Удовиченко пожаловался на иностранные делегации, приезжающие на полуостров в обход украинской границы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании в рамках консультаций Украина – ЕС прокуратура несуществующей АРК рассказала о 182 гражданах иностранных государств, посетивших Крым «с нарушениями требований украинского законодательства».

Кроме того, в ведомстве насчитали 13 тысяч нарушений воздушного пространства над Крымом экипажами регулярных международных рейсов.

Отметим, ранее Александр Удовиченко угрожал наказать гостей Ялтинского экономического форума.

В июле прошлого года прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым опубликовала обращение, в котором предостерегла иностранных граждан от поездок в Крым в обход украинской границы.

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 19.10.17

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