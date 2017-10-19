Крымчанам не хватает света, сладкого и красоты – приходится красть

Крымчанам не хватает света, сладкого и красоты.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии в Крыму, в одном из торговых центров Симферополя задержали жительницу Бахчисарая, удивившую правоохранителей и продавцов необычным набором товаров, которые она пыталась украсть.

Крымчанка спрятала в своем рюкзаке три килограмма шоколадных конфет, четыре пары женских носков, настольную лампу и различные косметические средства на общую сумму около трех тысяч рублей.

Сотрудники торгового зала вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который доставил девушку территориальный отдел полиции. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.10.17

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