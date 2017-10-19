Осеннее обострение: в Ялте голый мужчина бросался в прохожих семечками

Ялтинцы, живущие и работающие на улице Пионерской, наблюдали, как голый мужчина обсыпал прохожих «конфетти» из семечек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «нудист» вел себя агрессивно.

«Сегодня утром проезжал на машине по Пионерской и видел, как там бегал голый мужик с большим мешком семечек, обсыпал ими прохожих и машины... Громко матерился и маршировал. Слышал, он потом с кем-то даже подрался», – написал один из очевидцев происходящего в городском паблике в одной из соцсетей.

«Я видел мужика голого, но без семечек. Возможно, он их уже раскидал, но, видать, у него проблемы с головой. Через метров 200 видел, как ехали полицейские, а через 2-3 минуты «скорая», – отклинулся на сообщение другой горожанин.

Необычную картину видели многие жители города, а некоторые стали «жертвами» «семечкового маньяка»: «Повезло, что я в 10-ку быстро села. Но он мне в спину какой-то мелкой фигней киданул».

В местном отделе полиции комментировать инцидент отказались.

Напомним, обнаженного мужчину, преследовавшего ребенка, задержали в Севастополе.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 19.10.17

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