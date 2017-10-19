В Ялте начали расторгать договоры с нерадивыми перевозчиками

Власти Ялты решили расторгнуть договор с одним из перевозчиков после первой же проверки состояния автобусов и работы водителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа пассажирского транспорта давно вызывает нарекания не только у горожан, но у контролирующих органов.

«Неработающие кнопки вызова, отсутствие страховки на транспорт или пассажиров, несоответствие количества транспортных средств заявленной карте маршрута, движение с грубым несоблюдением интервала и невыход на маршрут, – перечисляют нарушения пресс-служба администрации города. – В аптечках отсутствовали медикаменты, в салоне – аварийные молотки, а некоторые маршрутные такси самовольно устанавливали дополнительные места для пассажиров, перекрывая пожарный выход». Отдельно проверялось соблюдение перевозчиком требований о предоставлении бесплатного проезда льготным категориям граждан.

Напомним, местные водители неохотно возят льготников, так как это снижает их доход, а компенсации приходится ждать слишком долго.

В одном из автобусов даже обнаружено объявление, что льготники могут ездить только стоя.

«В ближайшие дни мы подготовим все необходимые документы и рассмотрим предложения перевозчиков, чтобы возобновить движение маршрутов», – сообщили в мэрии, добавив, что с перевозчиком «Анта Шиппинг» будет расторгнут договор.

Проверка работы общественного транспорта в городе продолжится до 30 ноября.

Ялта, Мария Моссур

Ялта. Другие новости 19.10.17

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