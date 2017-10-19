В Севастополе военнослужаший  откупился от уголовного дела

В Севастополе военнослужащий Черноморского флота избежал тюремного заключения за избиение мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 18 июня.

Возле кафе военнослужащий решил пообщаться «по душам» с незнакомой семейной парой. Те отказались. Обиженный «защитник Отечества» напал на молодого мужа и несколько раз ударил его по голове. Поученные потерпевшим травмы потянули на ««Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Однако от колонии обидчивый военнослужащий в буквальном смысле откупился, заключив досудебное соглашение с потерпевшими и выплатив им компенсацию.

Сумму возмещения вреда в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда корреспонденту РИА «Новый День» назвать отказались, но уточнили, что она «значительна»: этими деньгами семья пострадавшего мужчины оплатила пластическую операцию, понадобившуюся ему после драки.

В суде обе стороны ходатайствовали об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Суд удовлетворил ходатайства и постановил прекратить уголовное дело в отношении военного.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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