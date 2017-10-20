«Вода Крыма» купила новые кресла и повысила тарифы

Оплачивая воду, крымчане платят не только за «живительную влагу», но за удобства руководителей ГУП «Вода Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учреждение для своих нужд купило офисные кресла. Источник финансирования – собственные средства предприятия, то есть деньги, полученные от потребителей услуг по водоснабжению и канализации, – других источников у поставляющей организации нет.

Возможно, 52 кресла с обивкой из ткани куплены как раз для посетителей, сидящих в очередях. Но вот кому предназначаются 5 кресел с кожаной обивкой по 18 с лишним тысяч рублей, остается загадкой. Интересно, что на сайте ГУП перечислены имена как раз пяти руководителей и даже раскрывается информация об их зарплате: например, 136 тыс руб у гендиректора, 126 тыс у главного бухгалтера. Вряд ли такие люди могут сидеть в старых или дешевых креслах…

Достоверной информации о том, рассчитывались ли тарифы водоснабжения на 2017 год с учетом потребностей начальства в креслах, нет. Но зато «Вода Крыма» не скрывает, что в тариф заложены потери, возникающие при транспортировке воды: в Алуште это 24%, в Белогорском и Красноперекопском районах – 30%, Симферопольскому участку разрешено терять 28% питьевой воды – это данные из приказа Госкомитета по ценам и тарифам «Об установлении тарифов…» ГУП «Вода Крыма» на 2017 год.

Напомним, с 1 октября тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли в Крыму среднем еще на 15%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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