Обойдемся без демонстраций: в Крыму меняют  формат  Дня народного единства

В Крыму изменят формат празднования Дня народного единства. Об этом сообщила вице-премьер РК Лариса Опанасюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому к празднику приурочены три выходных – программа торжеств будет насыщенной. В Крыму активно отмечать праздник начнут 3 ноября.

«Для Крыма этот праздник имеет особое значение с учетом его многонациональной составляющей. Мы должны на высоком уровне провести все запланированные мероприятия, формат которых в этом году будет несколько изменен», – отметила Лариса Опанасюк, добавив, что основной акцент будет сделан на мероприятия культурного характера.

Так, 3 ноября впервые будет проведена культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В образовательных учреждениях будут организованы открытые уроки, посвященные Дню народного единства с участием известных политических и общественных деятелей, членов Совета министров РК, руководителей органов местного самоуправления.

Также 3 ноября состоится торжественная церемония награждения знаками отличия Совета министров РК и вручение паспортов 14-летним гражданам РФ. Кроме того, пройдет республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма».

На 4 ноября в Симферополе запланированы ярмарка народных ремесел, фестиваль национальной кухни народов России, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма. На площади Ленина будет представлена выставка национальной литературы на языках народов Крыма, состоятся молодежный флешмоб, показательные выступления спортсменов, соревнования по национальным видам спорта.

А в ночь с 4 по 5 ноября в библиотеках, театрах, кинотеатрах, парках, на общественных площадках будет проведено мероприятие «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».

Также в списке праздничных мероприятий праздничные концерты, вокальные, хореографические, театральные конкурсы; книжные выставки и так далее.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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