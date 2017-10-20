Им есть, что скрывать: севастопольских полицейских заподозрили в коррупции

В Севастополе выявила нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками

отдела полиции

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Гагаринского района Севастополя, полицейские предоставляли недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В «черный список» попали 12 человек: в декларациях и своих доходах и доходах близких родственников они указали неверные суммы, а также «забыли» упомянуть о наличии в собственности недвижимости и транспортных средств.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения. Привлекут ли «забывчивых» полицейских к ответственности, не сообщается.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.10.17

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