Им есть, что скрывать: севастопольских полицейских заподозрили в коррупции

В Севастополе выявила нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками
отдела полиции
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Гагаринского района Севастополя, полицейские предоставляли недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В «черный список» попали 12 человек: в декларациях и своих доходах и доходах близких родственников они указали неверные суммы, а также «забыли» упомянуть о наличии в собственности недвижимости и транспортных средств.
Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения. Привлекут ли «забывчивых» полицейских к ответственности, не сообщается.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 20.10.17
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