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Пятница, 20 октября 2017, 11:26 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крым – ваш: Латвия сигнализирует Москве, что страдает от ответных российских санкций

Крым – ваш: Латвия сигнализирует Москве, что страдает от ответных российских санкций

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс признал Крым частью России.

Как передает корреспондент РИА , по мнению первого в постсоветской истории Латвии министра иностранных дел, Европе пора прекратить поддерживать США в бессмысленном давлении на Россию и заняться реальной политикой в отношении РФ.

«Сегодняшний тренд по всему миру – демонизация Москвы и президента Владимира Путина. Однако демонизация России – это не политика, а признак ее отсутствия. Тем более в государстве, где проживает большая русская диаспора», – цитируют Юрканса Известия .

«Крымский вопрос решен, и к этому не стоит возвращаться. Крым – это Россия. Здесь не надо «торговаться», – подчеркнул экс-дипломат и пожаловался, что экономика Латвии сильно пострадала от последствий антироссийских санкций.

Юргенс настаивает, что главная страна Евросоюза – Германия должна как можно быстрее взять на себя инициативу по снятию ограничительных мер с РФ.

Он также добавил, что Украине необходимо решать конфликт на востоке страны, но при этом не затрагивать интересы России. «Запад должен договориться с Россией: Москва гарантирует целостность Украины взамен на то, что Запад не пойдет по пути втягивания Украины в НАТО, уважая национальные интересы Москвы», – подчеркнул экс-глава дипломатического ведомства.

Симферополь, Анастасия Зук

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