Убийца из Северной Осетии скрывался в Крыму более 20 лет

Мужчина из Северной Осетии, подозреваемый в убийстве четырех человек, на протяжении двадцати лет скрывался от правосудия в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для его задержания на полуостров прибыли оперативники управления уголовного розыска по Северной Осетии. Содействие им оказала местная полиция.

По данным правоохранителей, массовое убийство мужчина совершил в 1995 году в селении Ир Пригородного района. Он поссорился с группой молодых людей, стычка перешла в драку, которая и закончилась убийством четырех человек и ранением еще одного.

Сразу же после совершения преступления подозреваемый подался в бега. Его объявили в федеральный розыск, но многолетние поиски не принесли никаких результатов. Как утверждают правоохранители, только после того как Крым стал российским, в деле появились зацепки, которые и привели к аресту подозреваемого. Оказалось, что 20 лет он скрывался в поселке Рыбачье (городской округ Алушта). В настоящее время мужчину уже вернули в Северную Осетию и поместили в изолятор временного содержания.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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