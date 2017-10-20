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Пятница, 20 октября 2017, 11:26 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Убийца из Северной Осетии скрывался в Крыму более 20 лет

Убийца из Северной Осетии скрывался в Крыму более 20 лет

Мужчина из Северной Осетии, подозреваемый в убийстве четырех человек, на протяжении двадцати лет скрывался от правосудия в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , для его задержания на полуостров прибыли оперативники управления уголовного розыска по Северной Осетии. Содействие им оказала местная полиция.

По данным правоохранителей, массовое убийство мужчина совершил в 1995 году в селении Ир Пригородного района. Он поссорился с группой молодых людей, стычка перешла в драку, которая и закончилась убийством четырех человек и ранением еще одного.

Сразу же после совершения преступления подозреваемый подался в бега. Его объявили в федеральный розыск, но многолетние поиски не принесли никаких результатов. Как утверждают правоохранители, только после того как Крым стал российским, в деле появились зацепки, которые и привели к аресту подозреваемого. Оказалось, что 20 лет он скрывался в поселке Рыбачье (городской округ Алушта). В настоящее время мужчину уже вернули в Северную Осетию и поместили в изолятор временного содержания.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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