В Севастополе замечены наркоманы-похитители детей

Жители Севастополя в очередной раз сообщили о попытке похитить ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане рассказывают, что в районе гимназии №2 на улице Адмирала Юмашева. По словам очевидцев, наркозависимые парень и девушка пытались уговорить школьницу пройти сними: куда и зачем, неизвестно. Но вовремя появилась мать девочки. Любопытно, что горожанка не стала предпринимать никаких мер к потенциальным похитителям: полицию вызвали горожане, ставшие свидетелями инцидента.

«Я вызвала наряд полиции, они приехали и её забрали. Но она не одна, с ней ещё молодой человек возраст до 30 лет – худощавый, высокий, черноволосый с овальным лицом. Был одет в спортивную одежду серого цвета. Он сразу ушёл», – сообщила местная жительница.

В пресс-службе МВД Севастополя ситуацию комментировать отказались. Но одна горожанок отмечает: когда она находилась местном отделении МВД, то стала свидетелем, как поступил этот вызов: «При мне отправили наряд разбираться по данному вопросу, дежурный говорил, что дело серьезное».

Севастопольцы отмечают, что это не первый случай, когда пытались похитить детей, однако благодаря родителям, которые обращаются в полицию только тогда, когда с ребенком что-то случается, злоумышленники чувствуют себя безнаказанными. Пока полиция молчит, горожане предупреждают друг друга о случившемся и обмениваются фотографией предполагаемой преступницы. А вот ее спутника очевидцы запечатлеть не успели.

Севастополь, Анастасия Зук

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