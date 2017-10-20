Крымчанин подал в суд на предпринимателей, пытавшихся заработать на Брежневе

Житель Крыма подал в суд на новосибирскую компанию за использование в рекламе фотографии бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , год назад на фасаде новосибирского ЦУМа появилась реклама отдела сувениров. Мало того, что бывший генсек, по сути, рекламировал ручку «Паркер», так еще на его лицо нанесли знаменитое изречение «Экономика должна быть экономной». Столь непочтительное отношение к Леониду Ильичу возмутило жителя Симферополя.

В суде Октябрьского района Новосибирска пояснили, что истец требует взыскать с ООО «Тайм Презентс», разместившего рекламу, сумму неосновательного обогащения и компенсацию морального вреда по факту использования изображения Леонида Брежнева в рекламных целях.

Кстати, истца зовут Андрей Юрьевич Брежнев. Он внук генсека.

Разбирательство по иску начнется 13 ноября, сообщает vn.ru.

Новосибирск, Артем Рокотов

Новосибирск. Другие новости 20.10.17

В Севастополе замечены наркоманы-похитители детей. / Убийца из Северной Осетии скрывался в Крыму более 20 лет. / Крым – ваш: Латвия сигнализирует Москве, что страдает от ответных российских санкций. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»