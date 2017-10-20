В Джанкойском районе почтальон «прибавила» себе зарплату за счет стариков

В Джанкойском районе почтальон оставила без пенсий и пособий 5 пожилых крымчан.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, женщина, которая сама выйдет на пенсию в ближайшие годы, присвоила 62 тысячи рублей, предназначенных для социальных выплат.

Чтобы скрыть факт хищения, крымчанка собственноручно ставила подписи в ведомости за пенсионеров.

В отношении почтальона, которая призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Женщина уволена с работы и ждет решения суда. Ей грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что аналогичный случай произошел в сентябре в Судаке. Жертвами нечистого на руку почтальона также стали 5 пенсионеров. «Коллега» джанкойского работника почты присвоила 56 тысяч рублей и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Джанкойский район, Оксана Мурзина

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