Турция не виновата: российский туризм тормозят бюрократия и дилетанты

Развитие российского внутреннего туризма тормозят административные барьеры, кадровый дефицит и отсутствие господдержки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к таким выводам пришли эксперты общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА России), которые провели тематическое исследование в восьми российских регионах: Крыму, Краснодарском и Ставропольский краях, Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Тульской и Ярославской областях.

Авторы проекта спросили участников регионального туристического бизнеса и население о состоянии туризма в их регионе, проблемах и перспективах.

Выяснилось, что большинство предпринимателей (36,5%) жалуются на отсутствие реальной поддержки и низкий уровень заинтересованности властей в развитии внутреннего туризма, высокие налоги (более трети опрошенных предпринимателей) и необоснованные проверки (14%).

Кроме того, 40% участников рынка и 25% населения считают, что в их регионе необходимо улучшать качество дорог и развивать транспортное обслуживание.

72% граждан и 57% предпринимателей готовы путешествовать по России, но отмечают недостаточный уровень сервиса (более 50% населения и более 40% предпринимателей).

И бизнесмены, и туристы проявили единодушие в вопросе введения курортного сбора: почти 60% обычных туристов и 75% бизнесменов его не поддерживают. В Крыму против курортного сбора выступают 78% предпринимателей, аналогичная ситуация отмечается в Ставропольском крае. На Кубани число несогласных с курортным налогом меньше – 72%.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 20.10.17

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