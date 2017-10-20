В Донбассе «киборги» превратили детский интернат в публичный дом

Воспитанников Северодонецкой школы-интерната принуждают к половым связям с украинскими военными. Об этом заявили в МВД Луганской народной республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, администрация Северодонецкого интерната принуждает своих несовершеннолетних воспитанников – и девочек, и мальчиков – к сексуальным контактам с украинскими военнослужащими, силовиками и боевиками нацбатальонов.

«В распоряжении полиции республики имеются документы по конкретным преступлениям и их участникам. В настоящее время по ним идёт проверка, по окончании которой полученные материалы будут обнародованы, а также приобщены к единому уголовному делу о преступлениях украинских карателей и переданы во все заинтересованные зарубежные и международные инстанции», – сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

Также в ведомстве напомнили, что ведут системную работу по сбору и фиксации информации о преступлениях украинских карателей и их пособников.

Северодонецк, Анастасия Зук

Северодонецк. Другие новости 20.10.17

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