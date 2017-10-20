Жительница Алтая «выбила» долг с севастопольской чиновницы

Жительница Алтайского края пожаловалась в Севастопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру на заместителя директора «Севастопольского лесхоза».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Севастополю, сотрудники ведомства провели проверку, которая выявила махинации чиновницы.

Замдиректора госучреждения в период исполнения обязанностей руководителя взяла на работу ведущим юрисконсультом свою дочь, самовольно утвердив квалификационные требования к должности, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства. Директора «Севастопольского лесхоза» о своем шаге женщина не известила.

Кроме того, чиновница скрыла документы, по которым с ее зарплаты должны были взыскать долг.

В результате проверки юрисконсульт «Севастопольского лесхоза» уволена, замдиректору учреждения объявлен выговор. С ее заработной платы в пользу жительницы Алтайского края удержаны и перечислены все долги.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.10.17

В Крыму отменен карантин по африканской чуме свиней. / В Донбассе «киборги» превратили детский интернат в публичный дом. / Турция не виновата: российский туризм тормозят бюрократия и дилетанты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»