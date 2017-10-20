Камеры на дорогах Крыма заставили водителей расстаться с 6 миллионами рублей

Жителям Крыма, склонным лихачить за рулем, стоить приготовить кошельки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГИБДД анонсировали установку и запуск 285 камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

По информации начальника управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолия Борисенко, фирма, в обязанности которой войдет оснащение дорог средствами фиксации, уже определена. Срок размещения комплексов – до 2019 года. Места, где будут установлены камеры, определит сама инспекция. По словам Борисенко, выбираются аварийно-опасные участки, в районе которых часто случаются ДТП из-за нарушения водителями правил.

«Как показывает статистика, случаев нарушения скоростного режима очень много. Причем по тем статьям, где нарушения происходят в черте населенных пунктов, и водители движутся более 120-140 километров в час. Встречаются и злостные нарушители, совершающие повторно подобные правонарушения», – сообщил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Как заверяют правоохранители, после установки комплексов фиксации, количество нарушений действительно снижается – водители запоминают место установки камеры и заводят привычку предварительно снижать скорость. Пока что в Крыму запущено всего восемь комплексов, и все они направлены на выявление нарушений скоростного режима. Но по информации ГИБДД, в дальнейшем камеры будут фиксировать и другие нарушения. Среди них: выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил маневрирования и не предоставление преимущества пешеходам.

Уже работающие в Крыму камеры зафиксировали на данный момент порядка 9 тысяч нарушений, по которым водители должны оплатить штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей. По словам Борисенко, 50% от этой суммы штрафники уже оплатили. Стоит отметить, что уведомления о штрафе всегда направляются владельцам машин – даже если во время нарушения правил за рулем был другой водитель.

Также в ГИБДД заявили, что вскоре инспекторы начнут работать с парконами – устройствами, которые позволят выписывать штрафы за нарушения правил парковки, даже если водителя нет возле машины, а эвакуатор к ней подобраться не может. У крымских инспекторов есть 15 таких устройств. Работа с парконами будет вестись в том числе по жалобам жителей на заставленные машинами дворы и тротуары.

Помимо стационарных комплексов с камерами, в Крыму будут работать передвижные. Кроме того представители ГИБДД рассказали о будущем запуске программы «Безопасный город», связанной с охраной общественного порядка, в рамках которой также будут оборудоваться средства фиксации. Причем ими будут пользоваться не только инспекторы ГИБДД, но и, к примеру, уголовный розыск.

По словам Борисенко, крымское управление ГИБДД также планирует приобрести видеорегистраторы, при помощи которых инспекторы обязательно будут фиксировать свои диалоги с водителями, а также их нарушения. Собранные данные будут копиться в базах ГИБДД.

«В случае появления обращения водителя с жалобой на сотрудников ГИБДД, эти материалы будут использоваться для определения, действительно ли были нарушения в действиях сотрудников», – пояснил Борисенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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